Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Doğan A. idaresindeki 63 HA 152 plakalı otomobil ile Abdurrahman D. idaresindeki 34 GD 6820 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Sema, Erkan, Ayten, Zeliha A. ve soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu Hacı isimli bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası kaza yapan her iki otomobil yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha A. (56), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerinde bulunan mahalle sakinleri, 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği yerde sürekli kazaların olduğunu, kesişme noktasına kasis tarzı çalışmaların yapılarak önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Cihan Kizir

