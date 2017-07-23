Diğer
Kategoriler

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Adıyamanda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

23 Temmuz 2017 23:45

Edinilen bilgiye göre, Doğan A. idaresindeki 63 HA 152 plakalı otomobil ile Abdurrahman D. idaresindeki 34 GD 6820 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Sema, Erkan, Ayten, Zeliha A. ve soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu Hacı isimli bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası kaza yapan her iki otomobil yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha A. (56), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza yerinde bulunan mahalle sakinleri, 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği yerde sürekli kazaların olduğunu, kesişme noktasına kasis tarzı çalışmaların yapılarak önlem alınmasını istedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Cihan Kizir
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!