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Adıyaman’da otomobil çocuğa çarptı

Adıyaman’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Adıyamanda otomobil çocuğa çarptı

26 Temmuz 2017 08:59

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Yenimahalle TOKİ Yolu Pirireis Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazlıcan Ermen’e (9), Hasan E. yönetimindeki 06 BM 0917 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Nazlıcan Ermen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, otomobil


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