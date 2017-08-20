Adıyaman’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında Şeyho Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Şeyho Acar ile otomobilde bulunan İmam Ertürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şeyho Acar, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir