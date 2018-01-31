Adıyaman’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 EH 052 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Emine Bilgin, Mehmet Bilgin, Hüseyin Karakaş, Şakire Karakaş, Oğuzhan Uncu, Hasan Tunç ile Mehmet Burak Tunç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir