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Adıyaman'da PKK'lı terörist grubu etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da polis ve jandarma ekipleri, PKK-KCK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir grup PKK'lıyı kırsal alanda kıstırdı. Çıkan çatışmada, teröristlerin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Adıyamanda PKKlı terörist grubu etkisiz hale getirildi

29 Nisan 2017 10:19
Adıyaman'da PKK'lı terörist grubu etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Adıyaman'da PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, bir grup terörist Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda sıkıştı. Yapılan teslim ol çağrılarına ateş ile karşılık veren terörist grubu ile çatışmaya girildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, terörist grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Emniyet Müdürlüğümüzün İl Jandarma Komutanlığımız ile birlikte gerçekleştirdikleri planlı çalışmalar neticesinde, 29.04.2017 Cumartesi günü sabah saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda bulundukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları, güvenlik kuvvetlerimizin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimizce müştereken koordinasyon içerisinde yürütülen operasyonla ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" denildi. 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: Adıyaman, pkk, terörist


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