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Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman’da, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar edilen iş yeri ve evde yaptıkları aramalarda örgütsel kitaplar ele geçirdi. Konuyla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Adıyamanda terör operasyonu: 1 gözaltı

16 Ekim 2016 23:09
Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, terörle alakalı olarak gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısa sürede harekete geçerek M.L.’ye ait Karapınar Mahallesindeki ev ile iş yerine operasyon düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon kapsamında ihbar edilen M.L.’nin iş yeri ile üst katındaki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda polis ekipleri tarafından iş yerinde örgütsel kitaplar ve içerisinde ne olduğu henüz bilinmeyen 3 adet CD ele geçirildi. Ele geçirilen CD ve örgütsel kitaplar incelenmek üzere delil poşetlerine konularak emniyete götürüldü. Öte yandan M.L. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


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