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Adıyaman'da terör operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman'da ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen Akçalı köyünde yapılan aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar ile ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Adıyamanda terör operasyonunda 6 gözaltı

22 Ocak 2017 10:04

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen bölgede bulunan merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı ikametlere terör operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütsel dökümanlar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Akçalı köyü kırsalında birkaç gün önce sabaha karşı terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçaklarının katılımı ile operasyon düzenlenmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Etiketler: Adıyaman, terör operasyonu


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