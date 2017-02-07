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Adliye katibine 'bylock'tan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri Adalet Sarayı'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bylock kullandığı ve terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bu suçtan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


07 Şubat 2017 15:57

29 Aralık 2016'da tutuklu sanık katipler M.A., A.U. R.Ç. ve tutuklu pedagog Z.B. ile birlikte yargılanan ardından dosyası o davadan tefrik edilerek, ayrı yargılanmasına karar verilen katip H.Ö. bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.Ö., ve avukatı hazır bulundu.
Sanığa ait terörist elebaşı Fetullah Gülen'e ait vaaz videoları çıktığı, 'yüzde 60 buradan çıkıyor' yazan 80 adet sınav soru kağıtları ele geçirildiği ortaya çıktı.

Sınav sorularını nereden aldığı sorusuna sanık H.Ö., "Kimseden almadım" cevabını verdi. H.Ö., " Bylock kesinlikle kullanmadım. Silahlı terör örgütüne üye olmadım. Terörist değilim. 15 yıldır aynı telefonu kullanırım. 15 Temmuz darbe gecesine kadar bu örgütün silahlı terör örgütü olduğunu bilmiyordum" dedi. Sanık avukatı Özcan Akıncı ise, "Darbeyi FETÖ yapmamıştır. Hayali bir örgüttür. FETÖ diye bir örgüt yoktur. İspatlanırsa ben de kabul edeceğim" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanığın savunmalarına itibar edilemeyeceği, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ö.'ye bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. ,

Şeref Kahraman

Etiketler: adliye katibi, Bylock


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