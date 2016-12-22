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Adliye önünde kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa’da adliye önünde karşılaşan husumetli ailelerin kavgasında 7 kişi darp sonucu yaralandı.

Adliye önünde kavga: 7 yaralı

22 Aralık 2016 16:39

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa Adliyesi önünde yaşandı. Adliye önünde karşılaşan ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında araçlarla yaşanan kovalamaca kavgayla son buldu. Çarpışan araçların içerisinden inen şahıslar taş ve sopalarla bir birlerine saldırdı. Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Bir tarafın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı kavgada yaralanan 7 kişi özel araçlar ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aileler arasında yaşanan husumetin nedeni öğrenilemezken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: adliye, kavga, şanlıurfa


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