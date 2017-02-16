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Adliyede kavga: 5 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davaya katılan taraflar arasında yaşanan kavgada 5 kişi darp neticesi yaralanırken, 15 kişi ise gözaltına alındı.

Adliyede kavga: 5 yaralı, 15 gözaltı

16 Şubat 2017 12:45
Adliyede kavga: 5 yaralı, 15 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava sonrasında mahkemeye katılan iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslar adliye içerisinde birbirine girdi. Adliye polislerinin müdahale ettiği kavga için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıslardan 5 kişi darp neticesi yaralanırken 15 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir
 

Etiketler: adliye, kavga


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