Adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Kasım tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi 13 kişi yakalandı. Bunlardan, DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu öne sürülen bir kişi emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 Kasım'da da PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edilirken, bunlardan 3'ü tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Murat Yüksel