Diğer
Kategoriler

Adres Patent’ten bayram mesajı!

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, Ramazan Bayramı mesajında “inanıyorum ki bu bayramı hep beraber, millet olarak coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi, sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Adres Patentten bayram mesajı!

14 Haziran 2018 11:36

19 yıldır Fikri Sınai Haklar alanında hizmet veren Adres Patent, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlayan mesajda “Ramazan bayramını kutlayacak olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi. 

Ramazan Bayramına kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını aktaran Akbulut, “Tarih boyunca bayramları her zaman coşkuyla kutladık. Bu sefer de inanıyorum ki bu bayramı hep beraber, millet olarak coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi, sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız. Ramazan Bayramının, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum. Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç