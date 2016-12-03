Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çok iyi iki takımın karşılaştığını belirten Advocaat, “İki takım da her şeyi yaptı. Puan farkını kapamak için kazanmamız lazımdı. Bu nedenle bizim daha fazla enerji sarf etmemiz gerekiyordu. Gerçek bir derbi oldu. Sahada savaşçı ruhu vardı. Takımımız çok çalıştı. Beşiktaş gibi bir takıma karşı çok pozisyon bulamazsınız. Yine de 3-4 pozisyon bulduk ama değerlendiremedik” diye konuştu.

Hakem Hüseyin Göçek’in yönetimi ile ilgili soru üzerine Hollandalı teknik adam, “Hakemle ilgili konuşmanın çok bir anlamı yok. Sürekli benim fikirlerimi sormak yerine gazetecilerin de fikir belirtmesi iyi olacaktır. Siz de gördünüz” cevabını verdi.

“Lens’i kadroya almayacaktım”

Lens ile ilgili soru üzerine Advocaat, “Lens ile maç öncesinde konuştuk. Bir sakatlık atlatmıştı ve ilk 11’de olması ağır olacaktı. Ben aslında kendisini kadroya almayacaktım. Konuştuğumuzda 15-20 dakika oynayabileceğini söyledi ve oynadı. Emenike Zorya maçında iyi değildi. Kafası başka yerde gibiydi. Birkaç gündür bizimle değildi. O yüzden kendisini kullanmadık. Oynamayı isteyen başka oyuncularımızı kullandık” açıklamasını yaptı.

“Oyunumuz daha enerjikti”

Advocaat, Fenerbahçe’nin futbolunun övülmesi gerektiğini dile getirerek, “Erken şekilde baskı yaptık ve rakibimizi çıkartmadık. Korktuklarını düşünüyorum. Beraberlik onlar için yeterliydi. Bizim puan farkını kapatmamız için kazanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bizim oyunumuz çok daha enerjikti. Beşiktaş’a saygı duyarak söylüyorum bunu. Mutlaka hocalarının bir düşüncesi vardı” dedi.

Maçın gidişatıyla ilgili çok fazla gol pozisyonu üretemediklerini vurgulayan Advocaat, “Rakibin savunmasını aşamadık. Oyuncularım gerçekten bu akşam sahada her şeylerini verdiler. Onlardan memnunum” ifadelerini kullandı.

“Emenike tatilde değildi”

Emenike’nin yurt dışına çıkış nedeninin sorulması üzerine Advocaat, “Emenike’nin annesi hastaydı ve onu görmeye gitti. Biz oyuncularla ilgili iyi tarafları görmeye çalışırız. O tatilde değildi” şeklinde cevap verdi.

“Organizasyonumuz son derece iyi durumda”

Takımın son durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “En önemlisi organizasyonumuz son derece iyi durumda. Herkes işini yapıyor. Bu bireysel becerilerle birleştiğinde rakiplere zarar verebiliyoruz. Son haftalarda harika işler yaptık. Bu akşam da galibiyet için çıktık ama başaramadık. Ama takımımın oyunundan memnunum. Puan farkını dörde indirdik bu bizim için iyi bir şey. Bizim için en önemlisi bu şekilde yolumuza devam etmek. En sonunda kimin ilk sırada olduğunu göreceğiz zaten” şeklinde konuştu.

Doğan Gündoğdu - Sabri Kalkar