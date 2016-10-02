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Advocaat’tan van Persie yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, beraberlik golünü kaydeden Robin Van Persie ile ilgili olarak, "Robin’i 45 dakika oynatmak bir riskti. Ama önde yeterince tehlikeli değildik, o nedenle oyuna girdi"dedi.

Advocaattan van Persie yorumu

02 Ekim 2016 22:36

Fenerbahçe, deplasmanda Osmanlısporla 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dick Advocaat, “Maçtan önce de biliyorduk aslında. Kendi aramızda da bunu konuştuk. Bu akşam agresif bir rakip olacaktı karşımızda. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda en iyi formunda değildi. Son birkaç haftadır sergilediği formu sergileyemedi Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda. İyi bir rakiple karşılaştık. Kendi sahalarında oynuyorlardı ve burada kazanmak zor gerçekten. Bu rakibe karşı kazanmak için iyi oynamalısınız, iyi formda olmalısınız ve biz bunu başaramadık, olmadı” şeklinde konuştu.

"Oyuncularım iyi bir sonuç alabilmek için her şeyi yaptı"

Fenerbahçe’nin ideal 11’inden 3 farklı oyuncuyla sahaya çıkmasını değerlendiren Advocaat, “Birkaç haftadır aynı 11’le sahaya çıkıyorduk. Bu akşam 3 oyuncuyu değiştirmek mecburiyetinde kaldık. Tabii ki bu bir bahane değil. Onların yerine oynayan oyuncular da üzerlerine düşeni yapmalı. Sadece bu hafta değişen oyunculardan bahsetmiyorum, herkes kendi formunu sergilemeliydi, bunu yapamadık. Oyuncularım ikinci yarıda iyi bir sonuç alabilmek için her şeyi yaptılar. Ama doğru formda, doğru şekilde sahada yer almalısınız. Perşembe günkü maçtan sonra bu akşam görüntümüz böyle olunca maçtan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Aynı zamanda Beşiktaş son dakikada kazandı. Böyle şeyler de olabiliyor” diye konuştu.

"Robin’i 45 dakika oynatmak bir riskti"

İkinci yarı oyuna giren ve bir gol kaydeden Robin Van Persie’nin performansını da değerlendiren Advocaat, “Şu anda önümüzde antrenman yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz 14 gün var. Aslında Robin’i 45 dakika oynatmak bir riskti. Ama önde yeterince tehlikeli değildik, o nedenle oyuna girdi. Gelecekte neler olacağını göreceğiz” dedi.

"Takımımızda 11 tane milli takımda olan oyuncu var"

Advocaat, takımın mili maç arasını nasıl değerlendireceği ile ilgili soruya ise, “Takımımızın yarısı bizimle olmayacak. Bizim takımımızda 11 tane milli takımda olan oyuncu var. Oynarlar oynamazlar bunu bilemeyiz ama özellikle oynamayanlar o kadar fazla idman da yapamayacaklar. Bu hep bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İki maç olduğu için o kadar da idman yapamayacaklar. Türk Milli Takımı’nda 5 oyuncumuz var mesela. Bizimle kalan oyuncular idmanlara devam edecek ama zor bir dönem” diye cevap verdi.


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