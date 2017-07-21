AFAD bine yakın gözlem istasyonuyla depremleri çözümlüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla Bodrum açıklarında Gökova Körfezi’nde 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 01.31’de meydana gelen depremin ardından yazılı açıklamada bulundu. Depremin büyüklüğünün AFAD tarafından 6.6 olarak güncellendiğini ve AFAD’ın bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak takip ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada yaşanan depremlere ilişkin bilgilerin ise, www.afad.gov.tr ve www.deprem.gov.tr adreslerinden, 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği belirtilerek, “AFAD Deprem Dairesi, her 4 istasyondan 3’ünü işletmekte ve bine yakın deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlemektedir” denildi.

Benan Özben