Afganistan’da intihar saldırısı: 1 ölü

Kabil’de bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının yabancı işçilerin bulunduğu bir aracın yakınlarında yaşandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban ve DEAŞ tarafından bir çok kez intihar saldırısı düzenledi. Ocak ayında Taliban’ın düzenlediği saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmişti.