Diğer
Kategoriler

Afganistan’da intihar saldırısı: 1 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afganistanda intihar saldırısı: 1 ölü

02 Mart 2018 09:55

Kabil’de bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının yabancı işçilerin bulunduğu bir aracın yakınlarında yaşandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban ve DEAŞ tarafından bir çok kez intihar saldırısı düzenledi. Ocak ayında Taliban’ın düzenlediği saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: afganistan, intihar saldırısı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç