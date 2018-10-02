Afganistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 13'e çıktı

Nangarhar Hastane rektörünün yaptığı açıklamada, seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e ulaştığını söyledi. Vali sözcüsü Ataullah Khogyani, Nangarhar eyaletinde 20 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerine yönelik yapılan seçim mitinginde militanların milletvekili adayı Abdul Nasir Mohmmand'ın destekçileri arasında kendilerini havaya uçurması üzerine 25 kişi yaralandığını bildirdi. Khogyani, yaralılardan bazılarının kritik olduğunu bildirdi.

Bağımsız Seçim Komisyonu'na göre saldırılarda beş aday öldürüldü ve şiddetin tırmanacağı korkular var.

Taliban ve DEAŞ yaptıkları açıklamalarda, ülke genelinde saldırılarda bulunarak seçim sürecini sabote edeceklerini bildirmişti.