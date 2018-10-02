İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 13'e çıktı

Afganistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 13'e çıktı
Afganistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 13'e çıktı

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde yapılan seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Nangarhar Hastane rektörünün yaptığı açıklamada, seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e ulaştığını söyledi. Vali sözcüsü Ataullah Khogyani, Nangarhar eyaletinde 20 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerine yönelik yapılan seçim mitinginde militanların milletvekili adayı Abdul Nasir Mohmmand'ın destekçileri arasında kendilerini havaya uçurması üzerine 25 kişi yaralandığını bildirdi. Khogyani, yaralılardan bazılarının kritik olduğunu bildirdi.

Bağımsız Seçim Komisyonu'na göre saldırılarda beş aday öldürüldü ve şiddetin tırmanacağı korkular var.
Taliban ve DEAŞ yaptıkları açıklamalarda, ülke genelinde saldırılarda bulunarak seçim sürecini sabote edeceklerini bildirmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.