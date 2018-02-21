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Afganistan’ın 4 uluslararası havalimanının güvenliğini Akdeniz sağlayacak

Akdeniz Güvenlik, Afganistan Sivil Havacılık Kurumu’na ait dört uluslararası havalimanının güvenliği ihalesini kazandı. 33 milyon dolarlık ihale kapsamında şirket, Hamed Karzai, Herat, Mazari Sharif, Kandahar havalimanlarının 3 yıl boyunca güvenliğini sağlayacak.

Afganistanın 4 uluslararası havalimanının güvenliğini Akdeniz sağlayacak

21 Şubat 2018 14:36

Türkiye’de kamunun yanı sıra çok sayıda özel şirkete de güvenlik hizmeti veren Akdeniz Güvenlik, Afganistan Sivil Havacılık Kurumu’na ait Hamed Karzai, Herat, Mazar-e Sharif, Kandahar uluslararası havalimanlarının güvenliği ihalesine katılmıştı. Afganistan resmi kurumları tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dört havalimanının 3 yıllık güvenlik hizmeti alım ihalesini Akdeniz Güvenlik kazandı. 33 milyon 307 bin 589 bin dolar bedelli ihalede yedi günlük itiraz süreci de sona ermiş bulunuyor. Afganistan resmi kurumlarının onay sürecinin ardından Akdeniz Güvenlik, havalimanların güvenliğini üstlenecek.

"Yurtdışındaki yatırımlarımızı artırma yolunda ilerlememizi sürdüreceğiz"
İhale ile ilgili açıklama yapan Akdeniz Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek, uzun yıllardır Türkiye’de havalimanları da dahil olmak üzere stratejik öneme sahip birçok kuruma güvenlik hizmeti verdiklerini belirterek, "Bir süredir yurtdışındaki çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Daha önce de yurtdışında hizmet ihracı gerçekleştirdik ancak Afganistan gibi kritik bir ülkenin dört büyük uluslararası havalimanı güvenliği için bizim tercih edilmemiz, bu alandaki deneyimimizin ve kurumsal itibarımızın yurtdışında da tescil edildiği anlamına geliyor. Farklı alanlarda ve ülkelerde büyüme vizyonumuz çerçevesinde yurtdışındaki yatırımlarımızı artırma yolunda emin adımlarla ilerlememizi sürdüreceğiz" dedi.

 

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