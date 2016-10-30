Bursaray’da akımı sağlayan elektrik tellerine dolanan bez afiş, Davutdede-Kestel seferlerinin durmasına sebep oldu. Akımın kesilmesiyle büyük panik yaşayan yolcular, yetkililerin yaptığı anonsla derin bir nefes aldı. Diğer hatlarda olan vatandaşlara da yapılan anonslarla, Gökdere istasyonunda inmeleri söylendi. Gökdere istasyonundan trenden inen yolcular, yetkililerin megafonla yaptığı yönlendirmeyle otobüslerine bindi. Gökdere-Kestel arasına koyulan otobüs aktarmalarla vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Yetkililer 3 vagondaki modüllerinin yandığını, gereken çalışmanın yapılmasıyla seferlerin tekrar hizmete başladığını açıkladı.