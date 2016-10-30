Diğer
Kategoriler

Afişler metroyu durdurdu

Bursaray’da akımı sağlayan tellere dolanan bez afiş seferlerin durmasına sebep oldu.

Afişler metroyu durdurdu

30 Ekim 2016 17:06
Afişler metroyu durdurdu - Tıkla İzle

Bursaray’da akımı sağlayan elektrik tellerine dolanan bez afiş, Davutdede-Kestel seferlerinin durmasına sebep oldu. Akımın kesilmesiyle büyük panik yaşayan yolcular, yetkililerin yaptığı anonsla derin bir nefes aldı. Diğer hatlarda olan vatandaşlara da yapılan anonslarla, Gökdere istasyonunda inmeleri söylendi. Gökdere istasyonundan trenden inen yolcular, yetkililerin megafonla yaptığı yönlendirmeyle otobüslerine bindi. Gökdere-Kestel arasına koyulan otobüs aktarmalarla vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.
Yetkililer 3 vagondaki modüllerinin yandığını, gereken çalışmanın yapılmasıyla seferlerin tekrar hizmete başladığını açıkladı.

Etiketler: afiş, bursaray, metroyu durdurdu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!