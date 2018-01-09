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Afjet Afyonspor’un Antalya kampı devam ediyor

2. Futbol Ligi temsilcilerinden Afjet Afyonspor’un Antalya kampı devem ediyor.

Afjet Afyonsporun Antalya kampı devam ediyor

09 Ocak 2018 23:01

Afjet Afyonsor’un günde çift antrenmanla geçen kampında futbolcuların ilk yarıda gösterdikleri performans ve kazandıkları puanların etkisi ile morallerinin yüksek ve neşeli oldukları görüldü. Kamp hakkında bilgiler veren antrenör İbrahim Çelik ‘’Antalya kampımız 2 Ocak’da başladı 12 Ocak’da sona erecek ve çalışmalarımıza Afyonkarahisara dönerek kendi tesislerimizde devam edecegiz. Kampımıza 25 futbolcu ile geldik, çok şükür şu ana kadar hastalık, sakatlık yaşamadık. Futbolcuların ve teknik ekibin morali yüksek çalışmalarımız neşeli bir şekilde devam ediyor. Kaldığımız spor kompleksinde günde çift antrenmanımız var ve burası devre arasında takımların tercih ettiği kamp yeri. Bir diğer konu futbolcularımızdan Fatih Şerifoğlu sakatlık dönemi geçiriyor, onu Antalya kampına almadık tedavisi devam ediyor: Öyle tahmin ediyorum ki 2 ay sonra hazır olacak. Belki sezonun son haftalarında Fatih de aramıza katılıp takıma katkı sağlayabilir’’ dedi.

Ali Bayar
 

 

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