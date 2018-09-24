Afrika domuz vebası salgını Belçika'ya sıçradı

AB Komisyonu'nun isteği doğrultusunda görevlendirilen uzman heyet tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, Belçika'nın Lüksemburg bölgesindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzlarında Afrika domuz vebası salgını tespit edildi. Uzman heyetin raporu Belçikalı çiftçilerde paniğe sebep olurken, konuya ilişkin açıklama yapan Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, olası bir felaketin önlenmesi amacıyla, karantinaya alınan bölgedeki çiftliklerdeki domuzların yok edileceklerini bildirdi. Bölgede yaklaşık 4 bine yakın domuzun yok edileceği konuşulurken, başka seçenekleri olmadığını bildiren Tarım Bakanı Ducarme, çiftçilerin zararlarının karşılanması üzere Avrupa Komisyonu'ndan söz aldığının altını çizdi.

Binlerce domuzun söz konusu olduğu kararla ilgilenen Denis Ducarme; "Bu bağlamda, enfekte edilen bölgenin ötesinde daha fazla kontaminasyonu önlemek için istisnai bir önlem almalıyız. Bugün bu bölgede 4 bin domuz var. Ancak Belçika çapında milyonlarca domuz olduğunu bilmek lazım. Bunun istihdama, iş sektörüne, 15 bin kişiye doğrudan iş sağladığını ve doğru yönlendirilen bir sektör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu alanda bir felaketten kaçınmak için bu istisnai tedbiri almalıyız” şeklinde konuştu.

Cafer Yıldırımer