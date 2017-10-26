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Afrika kıtasından 21 ülke Uşak’a geliyor

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin dış ticaret pazarlarını geliştirmek için Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçisini şehrimizde bir araya getiriyor.

Afrika kıtasından 21 ülke Uşaka geliyor

26 Ekim 2017 11:56

UTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda; Ruanda Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Uganda Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Benin Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Çad Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti büyükelçileri yer alacak. 27 Ekim Cuma günü UTSO’da gerçekleşecek toplantı, Uşak’lı tüccar ve sanayicilerin, 1.1 milyardan fazla nüfus yoğunluğu olan Afrika kıtasında, daha etkin ve güvenli bir biçimde ihracat yapabilmesinin yollarını açacak.
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, tüccar ve sanayicilerimizin yeni pazarlara ulaşmaları için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ifade ederek, Afrika’nın da bu doğrultuda çok önemli bir hedef olduğunu söyledi. Dünyada pek çok büyük firmanın Afrika’da yatırım yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Yüksek büyüme potansiyeline sahip Afrika pazarı fırsatlarla dolu. Üyelerimizle büyükelçileri bir araya getireceğimiz Cuma günkü programda ilimiz sanayisini, üretim kalemlerimizi tanıtacağız. Toplantıda ayrıca konuk büyükelçiler tarafından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Afrika’daki fırsatlar tanıtılacak. Gerçekleştirilecek toplantılar, ikili görüşmeler sayesinde Afrika ile karşılıklı ticareti geliştirmek isteyen iş dünyamıza zemin hazırlanacağını düşünüyorum” dedi. 

Ertunç Öztürk

 

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