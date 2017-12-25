Afrikalı Ali'den sinemaseverlere çağrı!

29 Aralık’ta vizyona girecek olan Parayı Bulduk’un başrol oyuncularından Ali Şentürk, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldırım, filmin vizyona girmesine sayılı günler kala filmin yönetmeni İhsan Taş’ı ziyaret ederek büyük moral verdi. "Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu şu günlerde biz de filmde yer alan oyuncular olarak yönetmenimizin yanında bulunmak ve manevi destek vermek istedik" diyen filmin Başrol oyuncularından Ali Şentürk, “Hem oyuncu arkadaşlarımızla, hem de yönetmenimiz İhsan Taş ile çok güçlü bir bağ oluştu aramızda. Sette başlayan dostluğumuz set dışında da güzel bir şekilde devam ediyor. Tüm ekip olarak filme çok inandıklarını ve sinemaseverlerinde filme sahip çıkacağını belirten Afrikalı Ali sözlerini şöyle sürdü “Gerek teknik ekip arkadaşlarımız, gerekse de biz oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonrası izleyicilerin takdirine kalmış, umarım onlarda filmi beğenirler. 29 Aralık’ta herkesi filmimize bekliyoruz" diye konuştu. Şentürk, sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.

FİLM HAKKINDA

Yapımcılığını Taş Film’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Vahdet Çakar, Hüseyin Elmalıpınar, Sami Çelik, Çağkan Özkörüklü, Dilek Uluer, Hakan Salli, Serkan Dinç, Erol Toksoy ve Yavuz Karakaş gibi bir birinden başarılı isimler yer alırken filmin müzikleri Selçuk Abay ve Tolga Tümözen’e ait.