Afrin Harekâtı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih’i törenine katıldı. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen törene Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Partili milletvekilleri ile birlikte şehit aileleri ve gaziler katıldı.

“Hem içeride hem sınır boylarında terörle mücadelemiz dimdik bir şekilde sürecek”

‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcihi’ töreninde Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bugün Afrin’de bir operasyon başladı. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin, oradaki askerlerimizin korusun demek istiyorum. Bizim hem yurtiçinde hem sınırlarımızda terörle mücadelemiz dimdik bir şekilde kararlılıkla sürecek. Hiç kimse Türkiye’yi tehditleriyle şantajlarıyla korkutabileceğini sanmasın bizim öyle bir milletimiz var ki bir gazi kardeşimiz ‘Ben Afrin’e orduya katılmak üzere gitmek istiyorum’ dedi. Yine aynı şekilde geçen hafta Ankara’da yaptığımız törende birçok gazimiz yanıma gelerek dedi ki; ‘Afrin’de bir operasyon olacaksa bizler devlet övünç madalyasını aldık koşarak operasyona gitmek bizim için büyük bir şeref olacaktır’ dedi. Böyle kahraman bir milleti kim korkutabilir sevgili gazi kardeşlerim. Bizleri hain emelleriyle korkutacaklarını sanmasınlar. Bizler hem içeride hem de sınır boylarında ülkemizin güvenliği için terörle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Böyle bir terör koridoruna, terör bölgesine asla müsaade etmemiz mümkün değil”

Terör bölgesine ve terör koridoruna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Kaya, “Terör örgütlerinin birbirinden bir farkı yok. 15 Temmuz gecesi asker kılığına giren FETÖ’cüler neyse PKK terör örgütü de o. YPG’si, PYD’si, DEAŞ’ı hiç birinin birbirinden bir farkı yok. Biz karalılıkla tüm terör örgütleriyle aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Allah gücümüzü arttırsın diyorum. Bugünler ordumuz için dua vakti hep birlikte oradaki ordumuzu korusun diye dua edeceğiz inşallah. Ben eminim ki çok başarılı bir şekilde inşallah operasyonumuz sürecek ve bitecek. Çünkü biz sınırlarımızı korumak zorundayız. Hemen yanı başımızda binlerce tır silah ki, o silahların Türkiye içindeki PKK’nın üzerinden çıkıyor. Böyle bir terör koridoruna terör bölgesine asla müsaade etmemiz mümkün değil. Bu vatanımızın birliği ve beraberliği için inşallah Rabbim bizi muzaffer kılsın, muzaffer eylesin diyorum” şeklinde konuştu

Ufuk Kıvık

