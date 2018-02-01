"Afrin Harekâtıyla terör koridorunun önü kesildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır' sözlerinin ardından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile birlikte terörle mücadeleye devam ediliyor. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığı harekâtla ilgili değerlendirmelerde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sadık Akyar, "Sınırlarımızda yapılmak istenen bir terör koridorudur. Amonos ve Hatay bölgesinde meydana gelen bütün terör olaylarının hem lojistik hem de personel desteği Afrin bölgesinden sağlanmaktadır. Bu harekât Afrin, Azez ve El Bab ile birleştirildiğinde terör koridoruna kapıyı kapatmıştır. Dolayısıyla terör koridorunun ilerlemesini durdurmuştur. Yıllardır güneyimizde meydana gelen terör eylemlerinin ve terörün bu harekâtla sonu gelmiştir" dedi

"Diplomaside doğru adımlar atılıyor"

Türkiye'nin Afrin harekâtında izlediği diplomasiyi değerlendiren Dr. Mehmet Sadık Akyar, " Türkiye, Afrin Harekâtı'nda izlemiş olduğu diplomaside yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirmiştir. Mekik diplomasi şeklinde öncelikle bölgede bulunan güçlerin ve Amerika, Rusya, İran gibi ülkelerin büyükelçilikleri çağılırmış ve bilgilendirilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası örgütler bilgilendirilmiştir. En önemlisi de Türk kamuoyu ve uluslararası kamuoyu bilgilendirilmiştir. Böylece harekâtla ilgili oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçilmiştir" dedi.

"Bu harekâtta ABD bizim tarafımızda olmalı"

Amerika'nın soğuk savaştan sonra algılamış olduğu güvenlik algısına da değinen Dr. Mehmet Sadık Akyar, "Konseptleri, stratejileri farklı olsa da buna şebeke merkezli güvenlik algılaması diyebiliriz. Amerika kendi menfaatleri doğrultusunda hangi grup cevap veriyorsa bağını onunla kuvvetlendiriyor. Böylece stratejisini ve planlarını o grupla paylaşıyor. NATO'da yıllardır müttefikimiz olan ABD'nin bu süreçte bizim yanımızda olması gerekiyor" yorumlarında bulundu.

"Kullanılan silahların yüzde yetmişi millidir"

Son olarak harekâtın zamanlaması ile ilgili de konuşan Dr. Mehmet Sadık Akyar," Zaman konusunda harekât eleştirilmektedir. Fakat zaman ve şartlar şu anda oluşmuş. Ancak bu noktada önemli olan harekât için şartların oluşmasıdır. Bu şartlara; birlikler bazında, uluslararası diplomasi bazında şekillendirilme diyoruz. Bu şekillendirmeye göre planlar yapılmıştır. Savunma sanayimiz açısından da harekât çok doğru bir zamanda gerçekleştiriliyor. Bugün Afrin Harekâtında kullanılan silahların yüzde yetmişi Türkiye'nin kendi üretimidir. Sahada bulunan atak helikopterleri, ciritler, gece görüş sistemleri millidir. Dolayısıyla Türkiye artık kendi alternatiflerini oluşturacak durumdadır" diyerek sözlerini sonlandırdı.