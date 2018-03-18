Diğer
Kategoriler

Afrin merkezde kontrol sağladı!

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. Afrin'e giren ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

Afrin merkezde kontrol sağladı!
ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağladı! - Foto Galeri

18 Mart 2018 09:05
ÖSO Afrin'e böyle girdi - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. İlçe merkezindeki terör örgütü paçavraları indirildi. İlçede kalan az sayıda sivil ise ÖSO mensuplarını sevinçle karşıladı.  

TSK: 'Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır'

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bakan Canikli: 'Afrin şehir merkezinde kontrolü tamamen sağladı'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile Özgür Suriye Ordusu bugün Afrin şehir merkezinde kontrolü tamamen sağladı. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir."

HEYKEL YIKILDI

Kent merkezine teröristler tarafından dikilen Kawa heykeli iş makinesiyle yıkılırken bez parçaları da indirildi. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişi sürüyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç