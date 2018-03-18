Afrin merkezde kontrol sağladı!

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. İlçe merkezindeki terör örgütü paçavraları indirildi. İlçede kalan az sayıda sivil ise ÖSO mensuplarını sevinçle karşıladı.

TSK: 'Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır'

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bakan Canikli: 'Afrin şehir merkezinde kontrolü tamamen sağladı'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile Özgür Suriye Ordusu bugün Afrin şehir merkezinde kontrolü tamamen sağladı. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir."

HEYKEL YIKILDI

Kent merkezine teröristler tarafından dikilen Kawa heykeli iş makinesiyle yıkılırken bez parçaları da indirildi. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişi sürüyor.

