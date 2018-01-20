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Afrin sınırına büyük sevkiyat

Fırat Kalkanı Bölgesinden binlerce Özgür Suriye Ordusu askeri ile Mehmetçik geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrin sınırına sevk edildi.

Afrin sınırına büyük sevkiyat

20 Ocak 2018 16:07
Afrin sınırına büyük sevkiyat - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Fırat Kalkanı bölgesinden 3 ayrı konvoy ile geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrin sınırına sevk edildi.

Onlarca otobüs, çekici ve araçlar ile son yılların en büyük sevkiyatı Afrın sınırına Kilis üzerinden sevk edildi. Elbeyli ilçesinden hareket eden konvoylar, Kilis çevreyolunu takip ederek, Kilis-Hatay karayolu üzerinden Afrin sırına hareket etti. Binlerce Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerlerini taşıyan otobüslerin yanında Özgür Suriye Ordusunun kullandığı araçlarda çekiciler yardımı ile sınır hattına taşındı.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Afrin sınırı

 

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