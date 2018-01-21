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Afrin sınırına dev Türk bayrağı

Hatay’ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı.

Afrin sınırına dev Türk bayrağı

21 Ocak 2018 15:42
Afrin sınırına dev Türk bayrağı - Tıkla İzle

Olası Afrin operasyonu öncesi sınır birliklerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Türkiye’ye Afrin’den taciz atışı yapan PYD/YPG birliklerine de Türk askeri tarafından obüs ve havan toplarıyla saldırılar devam ediyor.

Sınırın sıfır noktasındaki Hassa ilçesinin Sugediği Mahallesi’nde yaşayan köylüler de mahallenin tepe noktasına Afrin’den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı.

Köylüler adına konuşan Hüseyin Hasan (48), "Daha önce karşımızdaki Afrin mevzilerine kendi bayraklarını asmışlardı ancak daha sonra askerimiz oraları bombalayınca indirdiler. Biz de rengimizi belli etmek için Türk bayrağımızı köyün tepesine kendi imkanlarımızla astık. Bayrak demek namus demektir" diye konuştu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: afrin, sınır

 

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