Afrin'de bir köy daha ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1873 terörist etkisiz hale getirilirken 100 kritik nokta da teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO, Afrin'in en kritik noktası olarak görülen Cinderesi'n batısındaki Baflore köyünü teröristlerden temizledi. Yüz ölçümü 10 kilometrekare olan Baflore köyünde yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.

Yousef Talha

