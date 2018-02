Afrin'de savaşan Mehmetçiğe Sinop'tan fındık

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere Sinop'taki vatanseverler enerji desteğinde bulundu. Çoğu pazarcı esnafı olan grup, kendileri ve çevrelerindeki vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri kavrulmuş fındıkları, Mehmetçiğe ikramda bulunmak üzere bölgeye gönderdi. 150'şer gramlık paketlerden oluşan ve yaklaşık bin 800 askere dağıtılması planlanan 15 koli fındığın yanında, her kolinin içerisine Mehmetçiğe verilmek üzere birer de mektup konuldu. Mektupta Mehmetçiğin üstlendiği kutsal göreve vurgu yapılarak, Türk milletinin ve Sinop halkının Mehmetçiğe minnettarlığından bahsedildi.

Üzerine Türk bayrağı örtülen paketler önünde grup adına açıklama yapan Adnan Karakaya, her bir fındık tanesinin bölücülere birer mermi olmasını dilediklerini söyledi. Karakaya, yüce Türk ordusunun kesinlikle herhangi bir katkıya ihtiyacı olmadığını, ancak Anadolu insanının ordusuna olan hassasiyeti ve sevgisini her daim göstermek istediğini dile getirdi. Adnan Karakaya, "Bu sadece bir hediyeleşme. Biz Mehmetçiğe hediye gönderiyoruz, yardım değil. Her bir kolinin içerisine kendilerine de birer mektup gönderdik. Hepsinin alınlarından ve gözlerinden öpüyoruz ve üstün başarılar diliyoruz. Bu fındıkların her biri birer mermi olur inşallah. Bu konuda bize yardımcı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra hazırlanan fındık kolileri, yapılan dua ardından Kilis'teki sınır karakoluna ulaştırılmak üzere kargoya verildi.