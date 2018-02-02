Afrin'deki Mehmetçiğe üniversite öğrencisinden anlamlı marş

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Reşit Zorluer, Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine karışı savaşan kahraman Türk askeri için bir marş besteledi. Sözlerini kendisinin yazıp bestelediği marşı seslendiren Zorluer, 'Afrin' ismini verdiği marşı Türk askerine armağan ettiğini söyledi. Türk ordusunun Afrin’e yönelik düzenlediği operasyondan etkilenerek marşı yazdığını dile getiren Reşit Zorluer, ”Bu marşı ben Afrin’de savaşan kahraman Türk ordumuzdan etkilenerek bir gün boyunca hiç uyumadan besteledim. Biz her zaman şanlı Türk ordumuzun yanındayız. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler ve ezanımızı dindiremeyecekler. Bestelemiş olduğumuz bu marşı Afrin’de kahramanca savaşan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine armağan ediyorum. İnşallah anlımızın akıyla bu savaştan galip geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Marşı seslendiren Zorluer, çevresindekilerden takdir kazandı.

Ahmet Kaya