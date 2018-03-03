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Afrin’deki yüksek tepede sıcak çatışma anları

Afrin'de YPG-PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sonucu 8 askerin şehit olduğu bin 83 rakımlı tepeye sıcak çatışmaya desteğe giden Diyarbakır Jandarma Komanda Özel Harekat timlerinin operasyonu ve Türk savaş jetlerinin bombardıman görüntüleri ortaya çıktı.

Afrindeki yüksek tepede sıcak çatışma anları

03 Mart 2018 09:11
Afrin'deki yüksek tepede sıcak çatışma anları - Tıkla İzle

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Akbaba Hudut Karakolu karşısında yer alan Suriye Afrin Şeyh Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin bulunduğu bin 83 rakımlı tepede önceki gün tünellere gizlenmiş 200'den fazla PYD/YPG/PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerlerine saldırdı. Çıkan çatışmada Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugayı'nda görevli 8 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Operasyona destek için bölgeye giden Diyarbakır Roketler Jandarma Komando Özel Harekat timleri tepeyi tırmanarak çatışmaya girdi. Türk savaş jetlerinin de destek verdiği çatışma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.  

Yakup Söylemez - Ecevit Cemiloğlu
 

 

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