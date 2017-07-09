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Afrodisyas dünya miras listesinde

Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.

Afrodisyas dünya miras listesinde

09 Temmuz 2017 20:07

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas, Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden birisi. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas, M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştu. Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor.

Afrodisyas’ın da Dünya Miras Listesine kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaştı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Türkiye’den giren kültür varlıkları şöyle:

İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul-1985), Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri-1985), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas-1985), Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum-1986), Nemrut Dağı (Adıyaman-1987), Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla-1988), Hieropolis-Pamukkale (Denizli-1988), Safranbolu Kenti (Karabük-1994), Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale-1998), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne-2011), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya-2012), Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa-2014), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir-2014), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır-2015), Efes (İzmir-2015), Ani Arkeolojik Alanı (Kars-2016), Afrodisyas Arkeolojik Alanı (2017)

2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak.


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