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Afyonkarahisar'da aldattığı karısını öldüren şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da aldattığı karısını 10 gün sonra Antalya’da silahla vurarak öldüren ve olaydan hemen sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisarda aldattığı karısını öldüren şahıs tutuklandı

20 Şubat 2017 18:18

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’da yaşayan eşi Vural Ş.'yi (31) başka bir kadınla kendi yatağında basan Cemile Ş. (29), eşi tarafından kimseye söylememesi için 10 gün boyunca tehdit edilip şiddet uygulandı. Şiddete daha fazla dayanamayan Cemile Ş., Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Eşinin yanına gelip geri götürmek isteyen Vural Ş., bacanağının evinde kalan eşiyle evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemile Ş., polisi arayarak eşi hakkında şikayetçi oldu. Vural Ş. ise belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin evine girmekte olan eşine 3 el ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Ş.'ye de 3 el ateş ederek vuran Vural Ş. olay yerinden kaçtı.

18 Şubat günü saat 13.30 sıralarında Cemile Ş.'nin ablasının evine gelen Vural Ş.'nin zorla kapıyı açtırıp kadını tartakladığı belirtildi. Cemile Ş.'nin saat 17.30 sıralarında Kepez Hal Polis Merkezine giderek eşinden şikayetçi olduğu ve "Eşim Afyonkarahisar'daki evimizde sürekli bana şiddet uyguluyordu. Ben de bundan dolayı evi terk edip Antalya'ya geldim. Kendisi de ardımdan Antalya'ya geldi. Ablamda kaldığımı öğrenmiş. Evde yalnızken kapı zili çaldı. Dürbünden bakınca eşimi gördüm. Kapıyı açmak istemedim. Çok ısrarcı olunca kapıyı açtım. Burada da aynı şekilde şiddet uygulayıp gitti. Beni ölümle tehdit ediyor, hayatımdan endişe ediyorum. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Eşi Cemile Ş.'yi öldüren, bacanağı Mustafa Ş.’yi de yaralayan Vural Ş., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Vural Ş., daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Afyonkarahisar, aldatma


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