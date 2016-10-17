Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındı kaydedildi. Şahısların büyük çoğunluğunun kentteki çeşitli ceza ve tevkif evlerinde çalışan kamu görevlileri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında görevli kamu çalışanlarından oldukları bildirildi.

Şahıslar bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Minibüs içerisinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslar arasında 2 bayanında bulunması dikkatlerden kaçmadı. Polis nezaretinde adliyeye çıkarılan şahıslarında savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerden mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat