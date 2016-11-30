Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilen eski memurlara yönelik operasyon yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.


30 Kasım 2016 16:33

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyonda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarılırken, bu kişilerden 13 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise aranmasına devam edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, şahısların bazılarının cep telefonlarında örgütün kullandığı kriptolu mesajlaşma programı "Byloock" olduğu öne sürüldü.

Etiketler: Afyonkarahisar, fetö operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç