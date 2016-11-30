Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyonda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarılırken, bu kişilerden 13 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise aranmasına devam edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, şahısların bazılarının cep telefonlarında örgütün kullandığı kriptolu mesajlaşma programı "Byloock" olduğu öne sürüldü.