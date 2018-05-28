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Afyonkarahisar'da her yer 'mor beyaz'

Afjet Afyonspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Afyonkarahisarda her yer mor beyaz

28 Mayıs 2018 02:28

Mersin Stadı'nda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Afyonspor, geriden geldiği maçı 2-1 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Afyonkarahisar halkı meydanlara akın etti. Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor’un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen takım oldu. Üst lige çıkmanın sevincini yaşayan Afyonlular adeta kent meydanına akın etti. Ellerinde Afyonspor bayrakları ve formaları giyen onlarca taraftar, ellerinde meşalelerle kutlamalar yaptı. Afyonkarahisar’ın tüm sokakları adeta mor beyaz renklere büründü. 30 binden fazla taraftar şampiyonluk tutkusunu sokaklarda yaşıyor. Kutlamaların gece boyunca süreceği tahmin ediliyor.  

 

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