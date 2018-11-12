Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı...

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada Yılmaz Ü.'nün kullandığı minibüs, Mehmet T. idaresindeki 03 AA 289 plakalı traktöre arkadan çarpıp, traktör römorkunun arka tekerleklerini kopartarak 03 KH 840 plakalı silaj yüklü traktöre çarptı.

Kazada minibüsteki yolculardan Sibel Çelik (21) hayatını kaybederken, Ahmet T., Halil İbrahim B., Necati K. ve Tamer E. adlı yolcular ile minibüs sürücüsü Yılmaz Ü. yaralandı. Yaralılardan 3'ü Bolvadin Devlet Hastanesine, biri Çay Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü Yılmaz Ü. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mücahit Kuzu