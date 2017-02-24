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Afyonkarahisar'da zabıtadan dilencilere sıkı takip

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik kurulan özel ekip, mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

Afyonkarahisarda zabıtadan dilencilere sıkı takip

24 Şubat 2017 17:40

Bu çalışma doğrultusunda gün boyu denetim yapan bu özel ekip, hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle mücadele ediyor. Son yapılan denetimde özellikle Cuma günleri cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta Karakolu’na götürülerek üzerilerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’nu gereğince yasal işlem uygulandı.

İnsanların duygularını sömürmek için küçük çocukları kullanan dilenciler hakkında ise İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla çocuk istismarı suçundan işlem başlatıldı. Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir" mesajı verdi.

Etiketler: Afyonkarahisar, Emniyet Müdürlüğü, zabıta


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