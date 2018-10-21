Afyonkarahisar'ın yer altı şehri gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Şuhut ilçesine bağlı Senir köyüne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bininler Kaya Evleri ve yer altı şehri, düzlük ören yerlerinden oluşuyor. Belirgin sokakları ve yapılaşma temellerinin bulunduğu alanda sığınaklar, ibadethaneler ve tüneller bulunuyor. 2 veya 3 katlı evlerin bulunduğu yerleşim yerinde alt katlar hayvanlara, üst bölümler ise insanlara ayrılmış. Alanın yüksek kesimlerinde kaya mezarları dikkat çekerken, evlerin arasından doğal kaynak suyu akıyor. Bu kültür hazinesi şimdilerde çobanların hayvanları ile geceleri geçirdiği bir konaklama alanı olarak kullanılırken, turizme açılması için birçok eksiğinin giderilmesi gerekiyor.

"Havalandırma delikleri içerilerde yaşadıklarını gösteriyor"

Bölgenin özelliklerinden bahseden alan kılavuzu Habib Akalın, yapılarda birçok detayın düşünüldüğünü anlattı. Kaya mezarlarının da bölgede olduğunu aktaran Akalın, "Burası Bizans'ın son dönemi dediğimiz 1261-1453 yılları arasında yapılmış. Kaya oluşumları ve mezarların yoğun olarak bulunduğu bir yer. Hayvan yaşam alanları ve insan yaşam alanlarıyla dolu, kilise ve manastırların olduğu kayalık bir şehir. Özellikle alt katlarda hayvan yaşam alanları var. Hatıllar ve sulama alanları var. Üst katlarda da insan yaşam alanları, kiliseler, toplantı alanları, tahıl ambar depoları var. Dolayısıyla alt katları hayvanlara kullanılmış, otlatmak ve kolay giriş çıkış için. Üst katlarda da havalandırma delikleri içerilerde yaşadıklarını gösteriyor. Kış mevsimi burada çetin geçtiği için daha önceki dönemlerde de çok fazla dışarıya çıkmadıkları varsayılıyor" dedi.

"Yürüyüş yolu olmadan bu alana istediğin kadar bak gezemezsin"

Alanın turizme kazandırılması için öncelikle acilen yolunun yapılması gerektiğini ifade eden Akalın, "Günümüzde de az sayıda ziyaretçi araştırmalar için bölgeye geliyor. Ziyaretçilerin gelmesi için öncelikle buraya bir yol yapılması lazım. Yolu yok. Ziyaretçi neyle gelir? Tur firmaları ve tur kafileleri her şeyden önce büyük ve küçük otobüslerle gelir. Şahsi gelecek insanlar kendi aracıyla gelir. Biz araçla gelirken gördüğünüz üzere toprak yol çok zorlu ve çetin. Buraya geldik ama burada araç park edebileceğimiz bir alan da yok. İhtiyaç giderilebilecek su ve diğer ihtiyaçlar için alan yok. Bu alanı gezmek için öncelikle buraya bir yürüyüş yolunun yapılması lazım. Yürüyüş yolu olmadan bu alana istediğin kadar bak gezemezsin. Neden? Arazi sarp ve kayalık. Herhangi bir ayak sakatlanması, düşme gibi tehlike durumunda yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmaz. O yüzden yolların ve yürüyüş yolunun yapılması lazım" diye konuştu.