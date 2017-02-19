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Ağabeyinden etkilendi, 14 madalya aldı

Diyarbakır’da ağabeyinden etkilenerek Kick boksa başlayan Dilek Erol, yurt içi ve yurt dışında katıldığı turnuvalarda 14 madalya aldı.

Ağabeyinden etkilendi, 14 madalya aldı

19 Şubat 2017 13:07

Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan’da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasından da 3 madalya ile dönen Erol, büyük bir başarıya imza attı. Dilek ve Bilgin Erol kardeşlerin aldıkları toplam madalya sayısı ise 52’ye ulaştı. 

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden Dilek Erol’un (18) hayatı, Kick boks yapan ağabeyi Bilgin Erol’un (23) antrenmanını izledikten sonra değişti. Ağabeyinden etkilenen Erol, gönlünü bu spora kaptırarak, Kick boksa başladı. Antrenmanlarını aksatmayan ve yoğun çaba gösteren Erol, 5 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Bu ay Hırvatistan’da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasında farklı branşlarda altın, gümüş ve bronz madalya alan Erol, yurt içi ve dışında katıldığı turnuvalarda toplam 14 madalya elde etti. Ağabey Bilgin Erol ise 38 madalya alırken, Erol kardeşlerin aldığı madalya sayısı yaşlarının toplamını geçerek, 52’ye ulaştı.

“Başarımın mimarı ağabeyim”

Elde ettiği başarıların mimarının ağabeyi olduğunu belirten Dilek Erol, “Abim Türkiye şampiyonalarına gidip geliyordu. Merak ettim, bir gün onunla spor salonuna gittim. Antrenmanları beğendim. Abime bu sporu yapmak istediğimi söyledim. Ciddi olup olmadığımı sordu. Ciddiyim deyince spora bu şekilde başladım. Abimin sayesinde birçok maça girdim. İlk sene Aksaray’da yapılan şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. Bu ikinciliğin verdiği ağırlıkla daha çok çalıştım. Türkiye’de yapılan şampiyonalara girdim. Dereceler aldım. 2016’da Samsun’da yapılan Kick boks Türkiye Şampiyonasında Lowkick branşında ikinci oldum. Bu ikincilikle Hırvatistan’da 9-13 Şubat tarihleri arasında yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katıldım. Oradan 3 madalya ile döndüm. Ayrı ayrı branşlarda birinci, ikinci ve üçüncülük elde ettim. Bu üç madalyayı da 4 maç sonucunda elde ettim. Diyarbakır Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Başarımın mimarı abim Bilgin ve hocam Ufuk Ertaş’tır. Önde görünen benim ama arkamda beni yetiştiren kocaman bir mutfak var” dedi.

“Zayıflamak için bu spora başladım”

Ağabey Bilgin Erol ise 2008 yılında bir arkadaşının teşvikiyle zayıflamak için spora başladığını ifade ederek, “Tekvandoyla başladım ancak daha sonra Kick boksa yöneldim. Dilek de bu spora başlayınca beraber şampiyonalara girmeye başladık. 38 madalyam var. Dilekle beraber iyi dereceler elde ettik. Kendi maçlarımdan çok onun çıktığı maçlarda heyecanlanıyorum. Beraber antrenman yapıyoruz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Uluslararası platformda ülkemizi 3 kere temsil ettim. Dilek de benim yolumdan ilerledi. Avrupa’dan 3 madalya ile döndü. Bu bizi çok mutlu etti. Kardeşime ve bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz uluslararası şampiyonlarda dereceler elde etmek. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu spor göründüğü gibi bir şiddet sporu değil. Özellikle bayanların çok rahat yapabileceği bir spor. Herkese çocuklarını bu spora yönlendirmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu. 

Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin

Etiketler: Dilek Erol, diyarbakır, madalya


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