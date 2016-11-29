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Ağaç kökü üstüne kamelya yaptı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde İrfan İnal adlı şahıs evinin bahçesinde kuruyan armut ağacının kökü üstüne yaptığı ahşap kamelya görenleri şaşırttı.

Ağaç kökü üstüne kamelya yaptı

29 Kasım 2016 18:25

Yassıtaş Mahallesi'nde ağaç kökü üzerine yaptığı kamelya ile herkesi şaşırtan İrfan İnal, "Kuruyan ağacımı evde kökü ile birlikte yakmak yerine, üzerine 15 metrekare civarında bir kamelya yapma fikri aklıma geldi ve zaman içinde düşüncemi gerçekleştirdim” dedi.

Kamelya yapılması fikrin kendinde nasıl oluştuğu konusunda düşüncelerini açıklayan İnal şunları söyledi: “Evimin çevresinde bulunan armut ağacımın kuruduğunu gördüm ve kesmeye karar verdim. Daha sonra ağacın kökünü değerlendirme fikri aklıma geldi. Ağacı evde kökü ile birlikte yakmak yerine, üzerine bir kamelya yapma fikri aklıma geldi ve zaman içinde düşüncemi gerçekleştirdim. Yaptığım iyi de olmuş, mahallemizin hanımları genelde akşamları bir araya gelip el işi yapıyorlar, oturup çay içiyorlar, gün düzenliyorlar ve sosyal etkinlikleri burada gerçekleştiriyorlar. Evimizin yanında oturabileceğimiz, deniz manzarası izleyebileceğimiz, misafirleri ağırlayabileceğimiz şirin bir kamelyamız oldu. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık." 

Ahmet Altay


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