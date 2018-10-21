Ağaçların tıraşlanmasına köylülerden tepki

Yenişehir ilçesinin Alaylı köyü sakinleri çam ağaçlarının bulunduğu ormanda traşlama yöntemiyle yapılan gençleştirme çalışmalarına tepki gösterdi. Köylülerine tepkisi üzerine kesim durdu. Bu ormanın Yenişehir ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olduğunu ve piknik yapmak ve temiz hava almak isteyenlerin burayı ziyaret ettiğini belirten köy sakinleri, “Bu çam ormanları bize dedelerimizden miras. Biz bu ormanlara gözümüz gibi koruyoruz. Hiç bize haber vermeden ormanlarımızın tıraşlama yöntemiyle kökünden kesildiğini gördük. Bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz bu ormanda nefes alıyoruz. Çam ormanları bizim hayatımız. Bunların yok olmasını istemiyoruz” dedi.

Kesilen ormanla ilgili açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Köyde bu zamana kadar hiç gençleştirme çalışması yapılmamış. Kızıl çam ormanlarının gençleştirmesi tıraşlama yöntemiyle yapılıyor. Bu uygulama dünyanın her yerinde aynı. Bu ormanı biz üretim sahası olarak belirledik. Burayı ihaleye çıkartıp bizim kontrolümüzde kesimini yaptırıyoruz. Kızılçam ağacı suntanın ham maddesi. Sunta yapımında kullanılıyor. Bu kızılçam ormanlarının tıraşlama yöntemiyle gençleştirilmesi lazım, çünkü bu ağaçlar ışık ve nemin uygun olduğu durumlarda çimlenebiliyor. Bu orman gençleştirilmezse çimleme için uygun ortam bulamayacağından kendiliğinden yok olur” şeklinde konuştu.

Burak Türker

