Ağaçsız köyün ağaç sevdası

İl merkezine 46 kilometre uzaklıkta, Bayburt sınırında yer alan ve denizden 2 bin 170 metre yükseklikteki köyde söğüt ve kavaktan başka ağaç yetişmiyor. Buna rağmen İstanbul Gümüşhane Demirören Köyü Derneği tarafından her yıl fidan dikim organizasyonları düzenlenerek çam fidanları toprakla buluşturuluyor. Son olarak köyün güneye bakan tarafına ve mezarlığa Dernek Başkanı Hami Hayal öncülüğünde bin 500 sarı çam fidanı “İklimin elverişsizliğine rağmen biz binlerce fidan dikeceğiz yüz tanesi tutsa bile” temennisiyle toprakla buluşturuldu.

Emeği geçen tüm köylülerine teşekkür eden Hayal, hemen her yıl bin 500-2 bin dolayında sarı çam fidanı diktiklerini, geçtiğimiz yıl ise söğüt ve kavak diktiklerini söyledi.

Recep Ergin



