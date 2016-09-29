Edinilen bilgilere göre olay, Güneşli Mahallesi Doğu Caddesi’nde meydana geldi. 76 yaşındaki Şahin Karakoca, evinin önündeki bahçesinde bulunan ağaca, ceviz toplamak için çıktı. Karakoca, ağaç üzerinde bulunduğu sırada, dengesini kaybederek aşağıya düşerek ağır yaralandı. Ağaçtan düştüğünü gören akrabalarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karakoca, daha sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı adam, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakoca’nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Sürücü

