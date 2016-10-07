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Ağaoğlu: 'Moody's Körfez parasının Türkiye'ye gelmesini istemiyor'

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Maslak 1453 projesinde kalan son daire ve ofisler için başlatılan kampanyanın son reklam filminin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu: Moodys Körfez parasının Türkiyeye gelmesini istemiyor

07 Ekim 2016 17:22

Ali Ağaoğlu, "Maslak 1453'te yaşam başladı. Şu anda bin 500'ün üzerinde daire teslim edildi. Projede 4 bin 800'den fazla konut var şu anda 200 daire kaldı. 73 tane de ofis stoku var satılmayan. Ancak ofis bloklarında satışa çıkarmadıklarımız da var. Yeni bir kampanya başlattık. Yüzde 5 peşinatla ev satıyoruz. Faiz oranları yüzde 0,42’den başlıyor. 60 ayda yüzde 0,42, 120 ayda yüzde 0,70 faiz oranı var" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesindeki işleriyle ilgili olarak, "Çalışmalar devam ediyor kaba inşaatlarının bitti bir gecikme olsa da üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu bir devlet projesi. Yapılması, Türk ekonomisi için elzem olan bir şey. Amerika’da en son Suudi Arabistan için alınan karar ortada. Dünyada Körfez parası dolaşıyor. Batı bu paraya el koymak için her şeyi yapıyor. Bunların hepsi oyun. Körfez parasının onlar dışında gidebileceği tek güvenli yer Türkiye. Ataşehir'in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Vergisel teşvik, ihtisas mahkemelerinin kurulması, bölgesel teşvik gibi altyapıların yapılması lazım. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için gereken bütün adımların atılacağını güçlü bir şekilde beyan etti. Finans merkezinin altyapısını biz yapıyoruz. Metro istasyonunu yaptık. Merkezin ihtiyacı olan 600 bin metrekarelik otoparkı yapıyoruz. Burada bunlara karşılık 350 bin metrekarelik satılabilir alan elde ettik. Ofis ve merkezin içindeki AVM'ler, dükkanlar" diye konuştu.

Son olarak Ali Ağaoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye’ye Körfez parası gelmesin diye Moody’s böyle bir karar alıyor. Bugün çok ciddi bir görüşme yaptım. Suudi Arabistan’ın çok önemli bir grubu. Batıdaki bankalar, 'Türkiye’ye para aktarmayın, yatırım yapmayın' diye resmi yazı gönderiyor Körfez’deki yatırımcılara. Onlar buna dikkat ediyor ama nereye yatırım yapacaklarını da biliyor. Birleşik Arap Emirliklerinde beş emir ile görüştüm; Türkiye'nin bize bir ihtiyacı varsa bizim Türkiye'ye üç ihtiyacımız var. Türkiye, İslam'ın kalesi, o giderse domino etkisi yapar hepimiz gideriz diyorlar. Hepsi de resmi olmayan ortamlarda söylüyor. Ancak onların hala Batı'ya bağlı ve bir anda bu parayı Türkiye'ye getirmekten imtina ediyorlar. İstek var ve bu para gelecek. Moody’s sonrası da istek devam ediyor. Biz de gereken şeyleri yaparsak, oturma izni vesaire gibi yasal teşvikleri hayata geçirirsek bu işte daha başarılı oluruz. Yabancıların gayrimenkul alımını teşvik edecek şeyler yapmalıyız. Teşvik için siyasi iradede istek var ancak bürokrasi engel oluyor" .
 


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