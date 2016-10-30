Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Eğitim-Sen Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyarette dün akşam saatlerinde çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlerin görevden alınmasına tepki gösteren Ağbaba, "Aylardan beri memurlar içerisinde çeşitli ihraçlar ve açığa almalar meydana geliyor. Türkiye'yi FETÖ’den temizleyeceğiz iddiası var. Şimdiye kadar birçok kurumdan birçok kişi ihraç edildi. FETÖ ile mücadele kapsamında girilmeyen bir tek yer var o da siyaset. Türkiye'de hiç kimse FETÖ’nün siyasete sızmadığını söyleyemez. Ben buradan AK Parti'ye çağrı yapıyorum; Kimin abi, abla olduğunu ortaya çıkarın. Malatya'da abi, abla yok mu? Her kurumda var. Siyasette yok mu? Bu operasyonların diğer bir amacı örgütü, dinamik bir yapıyı yok etmek, Eğitim-Sen’i yok etmektir ama bunu başaramayacaklar. Biz Genel Merkezimizle birlikte her zaman sizin yanınızda olacağız. Yarından itibaren hem genel merkezimiz düzeyinde hem meclis grubunda bunu gündeme getireceğiz. Bunun hukukla, akıl ve mantıkla hiçbir ilişkisi yok, bu arkadaşlarımızın görevden alınmaları kabul edilemez" diye konuştu.

"Biz sıkı sıkıya birbirimize sarılacağız"

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya da görevden alınmalara tepki göstererek, "Bu görevden almalar öncesi herhangi bir arkadaşımıza dair soruşturma açılmadan ve bunlarla ilgili herhangi bir tahkikat yapılmadan dün gece geç saatlerde arkadaşlarımızın ihraç edildiğini gördük. Eğitim Sen’e üye 24 arkadaşımız dün akşam çıkan Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edildi. Sağlık Emekçileri Sendikasına üye 9 arkadaşımız ihraç edildi. Bugüne kadar Malatya'da KESK’E bağlı sendikalardan 14 açığa alma 35 ihraç yaşandı. Bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadan bu hükümler verildi. Başbakan mağdur edebiyatı yapmayın diyor ya, biz mağdur falan değiliz. Bu ülkenin ötekileri, bu ülkenin muhalifleri, bu ülkenin direnenleriyiz. Biz sıkı sıkıya birbirimize sarılacağız, dayanışmamızı güçlendirecek ve mücadelemizi büyüteceğiz ve şunu da söylüyorum yüreğinde biraz demokratlık olan varsa gelirle ve bu sendikaya üye olur. Herkesi bizimle birlikte mücadeleye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Barış Türel