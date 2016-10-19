Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ağır tonajlı araçların geçişi mahalleliyi çileden çıkardı

Ağır tonajlı araçların geçişi mahalleliyi çileden çıkardı

Kahramanmaraş’ta bir taş ocağına kum taşıyan ağır tonajlı araç sahipleriyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Ağır tonajlı araçların geçişi mahalleliyi çileden çıkardı

19 Ekim 2016 16:30

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde, taş ocağından kum çeken ağır tonajlı kamyonların geçişi sırasında oluşan toz ve çocukların okul çıkışı yaşadıkları gerginlik nedeniyle vatandaşlar ile kamyon sürücüleri arasındaki kavga çıktı. Kahramanmaraş il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kılılı Mahallesi’nde 3 yıldır faaliyette olan ruhsatlı kum ocağına ait kamyonların taşıma sırasında stabilize olan yoldan geçişlerinde yaşanan toz sorununun çocuklar için tehlike oluşturduğunu iddia eden mahalleli yol kapatıp eylem yaptı.
Yetkililere gerekli müracaatları yapmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını iddia eden mahalle halkı, kamyonların geçişini önlemek için yolu trafiğe kapattı. Yol üzerinde toplanan mahalle halkı, zaman zaman kamyon sürücüleriyle karşı karşıya geldi.

Toz sorunu ve can emniyetsizliği yüzünden sağlık sorunlarının arttığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yaşanan sorunun çözümü için destek istedi. Yaşanan sorunla ilgili açıklama yapan Kılılı Mahallesi Muhtarı Ali Bozdağ, “2 buçuk yıl oldu ben burada muhtar olalı ama buranın hiçbir zaman çözümü olmadı. Araçların tonajlı gitmesinden dolayı çocuklarımızın can güvenliği hiçbir zaman olmadı. Sabah 07.30’dan akşam 6’ya kadar çalışıyorlar. Tonajlar o keza. Kimse buna müdahil olmadı. Bunu bütün kurumlara gittim herkese de söyledim. Yani yukarıdaki büyüklerden kurumlardan bir an önce bu çözümün yapılmasını istiyorum ben” dedi.

Etiketler: kahramanmaraş, taş ocağı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!