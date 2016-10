Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde, taş ocağından kum çeken ağır tonajlı kamyonların geçişi sırasında oluşan toz ve çocukların okul çıkışı yaşadıkları gerginlik nedeniyle vatandaşlar ile kamyon sürücüleri arasındaki kavga çıktı. Kahramanmaraş il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kılılı Mahallesi’nde 3 yıldır faaliyette olan ruhsatlı kum ocağına ait kamyonların taşıma sırasında stabilize olan yoldan geçişlerinde yaşanan toz sorununun çocuklar için tehlike oluşturduğunu iddia eden mahalleli yol kapatıp eylem yaptı.

Yetkililere gerekli müracaatları yapmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını iddia eden mahalle halkı, kamyonların geçişini önlemek için yolu trafiğe kapattı. Yol üzerinde toplanan mahalle halkı, zaman zaman kamyon sürücüleriyle karşı karşıya geldi.

Toz sorunu ve can emniyetsizliği yüzünden sağlık sorunlarının arttığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yaşanan sorunun çözümü için destek istedi. Yaşanan sorunla ilgili açıklama yapan Kılılı Mahallesi Muhtarı Ali Bozdağ, “2 buçuk yıl oldu ben burada muhtar olalı ama buranın hiçbir zaman çözümü olmadı. Araçların tonajlı gitmesinden dolayı çocuklarımızın can güvenliği hiçbir zaman olmadı. Sabah 07.30’dan akşam 6’ya kadar çalışıyorlar. Tonajlar o keza. Kimse buna müdahil olmadı. Bunu bütün kurumlara gittim herkese de söyledim. Yani yukarıdaki büyüklerden kurumlardan bir an önce bu çözümün yapılmasını istiyorum ben” dedi.