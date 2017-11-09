Ağız bakımında ufak detaylara dikkat

Diş fırçası, diş ve dişeti birleşimine 45 derece açı ile yerleştirilmesi ve 10 kere dairesel olarak hareket ettirilmesi gerektiğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, “Fırça daha sonra bir fırça boyu ilerletilmeli ve tüm diş yüzeyleri yanak ve dil tarafında aynı şekilde fırçalanmalıdır. Çiğneme yüzeyleri ise ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır" diye konuştu.

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız temizliğinin fırçalama ve diş arası temizliği aşamalarından oluştuğunu kaydederek, "Sadece fırçalama yapmak hiçbir zaman tam bir temizlik sağlamaz. Fırçalama sonrası dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla diş ipi ya da arayüz fırçası kullanılmalıdır. Bu ürünlerin günde bir defa kullanımı uygundur. Ağız bakımını desteklemek için gargaralar da kullanılabilir. Ağız gargaralarının kullanımı hiçbir zaman diş fırçalamanın veya diş arası temizliğinin yerine geçmez. Sadece destekleyici etkiye sahiptir. Her marka fırçanın boyutu, şekli, fırça kıllarının dizilişi ve kılların sertliğine göre farklılık göstermektedir. Sert kıllara sahip diş fırçaları diş minesine zarar verebileceği ve dişeti çekilmesi yapabileceği için tercih edilmemelidir. İdeal bir diş fırçasının fırça kılları orta sertlikte olmalı ve kıl uçları mikroskobik olarak yuvarlatılmış olmalıdır. Böylece fırçanın diş minesini çizmesi önlenmiş olur" ifadelerini kaydetti.

Diş eti çekilmesi olan kişilerin yumuşak fırçalar tercih etmesi gerektiğini ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak, "Böylece aşırı kuvvet uygulanması sonucu oluşmuş dişlerdeki aşınmaların ve dişeti çekilmelerinin artması önlenebilir. Ağız içi cerrahi operasyon sonrası operasyon bölgesinin temizlenmesinde ekstra yumuşak diş fırçaları da kullanılabilir. Ortodontik tedavi gören ve dişlerinde braketler olan hastalar için özel olarak üretilmiş ortasında oluk oluşturacak şekilde daha kısa fırça kılları içeren diş fırçaları tercih edilmelidir. Son dönemde manuel diş fırçalarına ek olarak elektrikli diş fırçaları da kullanılmaya başlanmıştır. Bu fırçalar genelde ağız hijyenini manuel diş fırçalar ile sağlayamayan, elinin hareket kabiliyeti az olan, engelli ya da Parkinson hastası olan kişilere önerilir. Her hastanın ağız diş sağlığına göre uygun olan bir fırça /macun vardır ancak size en uygun diş fırça /macun hekiminizin yapacağı muayene ile belirlenecektir" dedi.