Diğer
Kategoriler

Ağrı 1970 Spor’da deplasmanda hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Ligi 1.Grubun namağlup lider takımı Ağrı 1970 Spor, Derik Spor maçı için Mardin’e gitti.

Ağrı 1970 Sporda deplasmanda hedef 3 puan

13 Ocak 2018 23:27

Derik İlçe Stadında yarın oynanacak Ağrı 1970 Spor, Derik Spor maçı saat 13.00’te başlayacak. Ligin zirvesini ve son sıralarını ilgilendiren maçta her iki takımda kazanmak için ter dökecek. Ligin namağlup tek takımı olan Ağrı 1970 Spor’da tek hedef 3 puan. Ligde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik ile 34 puan toplayan Ağrı 1970 Spor en yakın rakibi ile olan 11 puanlık farkını arttırmayı hedefliyor. Yapılan flaş transferlerle güçlü kadrosunu oluşturan Ağrı 1970 Spor, Derik Spor maçını kazanması halinde lig şampiyonluğunu için büyük bir avantaj elde edecek. Kendi evinde ortalama 8 bin taraftarın desteğiyle maçlara çıkan Ağrı 1970 Spor, kentte şampiyonluk havası oluşturdu.

Ligi namağlup şampiyon olarak tamamlamayı planlayan Ağrı 1970 Spor’da tek hedef 3.Lig. Derik Spor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, “Yarın Derik Spor ile deplasmanda karşılaşacağız. Rakibimiz ligde kalmak için canla başla mücadele edecek. Bizde maçı kazanıp şampiyonluk ipini göğüslemek ve namağlup unvanımızı devam ettirmek istiyoruz. En yakın rakibimizle aramızda ciddi bir puan farkı var, ama rehavete kapılmak yok. Önümüzde her biri final değerinde 10 maçımız var. İnşallah maçı kazanır, Ağrı halkını ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Ayrıca Ağrı 1970 Spor’a maddi ve manevi olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Yönetimimiz ve futbolcularımız gövdelerini taşın altına koydular, transfer sezonu bitmek üzere play out maçları için transfer yapmamız gerekiyor. 3. Lig’e çıkmak için önümüzde büyük bir fırsat var, lütfen herkes Ağrı 1970 Spor’a sahip çıksın” dedi.

Abdullah Söylemez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç