Ağrı 1970 Spor’da deplasmanda hedef 3 puan

Derik İlçe Stadında yarın oynanacak Ağrı 1970 Spor, Derik Spor maçı saat 13.00’te başlayacak. Ligin zirvesini ve son sıralarını ilgilendiren maçta her iki takımda kazanmak için ter dökecek. Ligin namağlup tek takımı olan Ağrı 1970 Spor’da tek hedef 3 puan. Ligde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik ile 34 puan toplayan Ağrı 1970 Spor en yakın rakibi ile olan 11 puanlık farkını arttırmayı hedefliyor. Yapılan flaş transferlerle güçlü kadrosunu oluşturan Ağrı 1970 Spor, Derik Spor maçını kazanması halinde lig şampiyonluğunu için büyük bir avantaj elde edecek. Kendi evinde ortalama 8 bin taraftarın desteğiyle maçlara çıkan Ağrı 1970 Spor, kentte şampiyonluk havası oluşturdu.

Ligi namağlup şampiyon olarak tamamlamayı planlayan Ağrı 1970 Spor’da tek hedef 3.Lig. Derik Spor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, “Yarın Derik Spor ile deplasmanda karşılaşacağız. Rakibimiz ligde kalmak için canla başla mücadele edecek. Bizde maçı kazanıp şampiyonluk ipini göğüslemek ve namağlup unvanımızı devam ettirmek istiyoruz. En yakın rakibimizle aramızda ciddi bir puan farkı var, ama rehavete kapılmak yok. Önümüzde her biri final değerinde 10 maçımız var. İnşallah maçı kazanır, Ağrı halkını ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Ayrıca Ağrı 1970 Spor’a maddi ve manevi olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Yönetimimiz ve futbolcularımız gövdelerini taşın altına koydular, transfer sezonu bitmek üzere play out maçları için transfer yapmamız gerekiyor. 3. Lig’e çıkmak için önümüzde büyük bir fırsat var, lütfen herkes Ağrı 1970 Spor’a sahip çıksın” dedi.

Abdullah Söylemez

